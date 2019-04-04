Курс валют на 4 апреля 2019: В обменниках дешевеет доллар | Korrespondent.net — Корреспондент.net

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В киевских обменниках понизился курс доллара

Национальный банк на 4 апреля установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, ослабив гривну на 11 копеек.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 4 апреля, понизился по сравнению с курсом на 3 апреля на 5,8 коп. до 27,20 UAH/USD, курс покупки — на 3,84 коп. до 26,88 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 0,98 коп. до 30,13 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,65 коп. до 30,67 UAH/EUR.



Как ранее сообщали в НБУ, риски для стабильности финансовой системы Украины снизились.







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