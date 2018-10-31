Курс валют на 31 октября: гривна набирается сил

Доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на среду, 31 октября. Так, курс доллара по сравнению с показателями во вторник, 30 октября, понизился в цене и теперь составляет 28,16 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора, передает znaj.ua.

Курс валют Нацбанка на 31 октября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2816.4437 гривен;

100 евро – 3202.8598 гривны;

10 российских рублей – 4.2820 гривны.

Таким образом, доллар стал дешевле еще на 4 копейки. При этом евро также подешевел на 7 копеек, а стоимость российского рубля со вторника почти не изменилась.

Ранее сообщалось, что эксперты предрекли доллару катастрофическое падение, которое обернется ростом цен на многие товары. По мнению главного исполнительного директора A.G. Bisset Associates LLC Ульфа Линдала, американский доллар упадет примерно на 40% к евро к 2024 году.

При этом Линдал абсолютно уверен, что доллар с 1970-х повторяет свой 15-летний цикл падения и роста. По его мнению, повторение схемы неизбежно. Директор A.G. Bisset Associates LLC ожидает, что к 2024 году валюта США упадет до $2 за евро и 75 иен за $1. Таким образом доллар потеряет примерно 41% и 33% соответственно.

В то же время, медианный прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, говорит обратное. Эксперты считают, что к 2022 году евро будет стоить $1,28. В пользу расчетов Линдала говорит 9% падение доллара в прошлом году и сентябрьский прогноз Рэя Далио из Bridgewater Associates о резком снижении курса.

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