Курс валют на 31 июля: НБУ укрепил гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

НБУ укрепил гривну, но на межбанке она подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн/долл, курс покупки вырос на 12 копеек до 26,83 грн/долл.



Национальный банк Украины на 31 июня 2018 года повысил курс гривны более чем на полкопейки – до 26,75 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 30 июля.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2675,5214 гривны (-0,6292);



– 100 евро – 3126,0792 гривны (+15,0541);



– 10 российских рублей – 4,2617 (+0,012).



Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн/долл, курс покупки вырос на 12 копеек до 26,83 грн/долл. Торговый оборот составил $291,9 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $585,04 млн.



Ранее в НБУ объяснили падение гривны в июле. Регулятор констатировал, что усилился спрос на иностранную валюту на безналичном рынке.



А в Минэкономики заявили, что прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы построен на базовом допущении плавной девальвации гривны – не более 3,2% в год.



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