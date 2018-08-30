Курс валют на 31 августа: гривна продолжает опускаться

Фото: Прес-центр НБУ

НБУ снова ослабил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек — до 28,29 грн/долл, курс покупки увеличился на 37 копеек – до 28,25 грн/долл.



Национальный банк Украины на 31 августа 2018 года понизил курс гривны на 16 копеек – до 28,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 30 августа.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2811,6426 гривны (+16,3011);



– 100 евро – 3278,3753 гривны (+28,0565);



В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек — до 28,29 грн/долл, курс покупки увеличился на 37 копеек – до 28,25 грн/долл.



Как сообщалось, Нацбанк для поддержания гривны продал $115 млн



Всего за последние три недели НБУ продал 526,6 млн долларов в ходе интервенций для сглаживания колебаний на межбанке.







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