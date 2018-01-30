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Курс валют на 30 января: цена доллара и евро пошла вниз — 24 Канал

Курс валют30 Янв 2018
Курс валют на 30 января: цена доллара и евро пошла вниз — 24 Канал
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На вторник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, стоимость как американской, так и европейской валюты несколько стала ниже.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 30 января цена американского доллара составит 28,24 гривны.

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Заметим, что это на 30 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он уже не находится за пометкой в 35 гривен.

Так, европейская валюта стала дешевле на 54 копейки, если сравнивать с курсом на понедельник, 29 января, и теперь она будет стоить 34,96 гривны.

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