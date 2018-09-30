Курс валют на 30 сентября: евро существенно подешевел

Курс валют на 30 сентября 2018 года: перед выходными евро обвалился на межбанке

В воскресенье 30 сентября действуют официальные курсы иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2829.8262 гривны

100 евро – 3312.8775 гривны

10 российских рублей – 4.2983 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара на 30 сентября находится на уровне 28,30 гривны. Курс евро НБУ на 30 сентября составил 33,13 грн.

Уже известно на понедельник 1 октября 2018 года Нацбанк установил курсы иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2826.9931 гривны

100 евро – 3272.5272 гривны

10 российских рублей – 4.3101 гривны.

В пятницу 28 сентября на украинском межбанковском валютном рынке котировки резко обвалились. Доллар подешевел на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Курс евро упал на 27 копеек в покупке и на 28 в продаже. Справочный курс доллара был установлен на уровне 28,2813 грн. К концу дня на межбанке в пятницу доллар понизился до 28,20/28,23 грн. Евро в пятницу рухнул до уровня 32,66/32,69.

30 сентября, в воскресенье, действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 338447.21 грн

Серебро – 4096.17 грн

Платина – 233177.68 грн

Палладий – 301376.49 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 30 сентября 2018 года установлены Нацбанком на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,74 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 37,23 грн

Швейцарский франк – 29,13 грн

Юань Китай – 4,11 грн

Японская йена – 0,251 грн

Турецкая лира – 4,70 грн.

Как сообщалось ранее, украинцы заплатят заоблачной коммуналкой за кредит МВФ. Повышение цен на газ Украинская избежать не удастся. Вопрос сейчас только в темпах.

«Это одномоментное повышение цены и оптимальный для Украины — двухэтапное повышение. Я слышал из разных источников, именно его МВФ и одобрил. Первое повышение цен для населения может произойти уже в октябре. По моим данным, новая цена будет в районе 8,5-9 тыс. грн за тыс. куб. м (сейчас 6,9 тыс. грн) », — говорит енергоексперт Юрий Корольчук.

Повышение цены на газ автоматически вызовет увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Больше всего подорожает отопление. Доля газа в его себестоимости составляет около 80%.

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