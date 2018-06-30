Курс валют на 30 июня: во время праздников гривна ослабела

Курс валют на 30 июня 2018 года: официальный курс доллара вырос на 14 копеек.

В субботу 30 июня действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые НБУ установил на среду 27 июня, поскольку 28 и 29 июня были праздничными выходными днями. Курсы находятся на таком уровне:

100 долларов США – 2618,9170 гривны

100 евро – 3056,7999 гривны

10 российских рублей – 4,1709 гривны.

Уже известно, что курс доллара на 2 июля, понедельник, Национальный банк Украины поднял на 14 копеек, до 26,32 гривен. Курс евро НБУ на 2 июля вырос на 2 копейки до 30,58 гривен. Российский рубль остался на том же уровне.

Напомним, в предыдущий банковский день, вторник 26 июня 2018 года, действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2617,3625 гривны

100 евро – 3062,3141 гривны

10 российских рублей – 4,1579 гривны.

В среду 27 июня, в последний банковский день перед праздниками, на украинском межбанковском валютном рынке доллар поднялся на 7 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел к концу торгов на 10 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. К моменту окончания торгов в среду доллар подорожал до 26,32/26,36 гривны.

Драгметаллы подешевели, кроме платины, особенно существенно упала цена на золото. Официальные курсы драгоценных металлов на 30 июня Национальный банк Украины установил на таком уровне (за 10 тройских унций):

Золото – 329 237.15 грн ↓,

Серебро – 4 288.48 грн ↓,

Платина – 227 322.00 грн ↑,

Палладий – 248 535.22 грн ↓.

Ранее Politeka писала, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об освобождении пенсионеров от оплаты коммунальных услуг. Целью законопроекта № 8485 от 15.06.2018г. о внесении изменений в Закон «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» является освобождение граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Законопроект предусматривает гарантирование государством каждому ветерану труда и гражданину преклонного возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворения разнообразных жизненных потребностей, оказание различных видов помощи путем, в том числе, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг; освобождение граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг и бесплатное предоставление гражданам пожилого возраста, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, топлива в пределах норм, установленных Правительством Украины. При принятии законопроекта вносить изменения в другие законы Украины депутатам не придется.

Также сообщалось, что в ближайшем будущем в Украине могут повысить пенсии. Это станет возможным благодаря тому, что доходы Пенсионного фонда превысили запланированные показатели. Если оптимистическая тенденция начала 2018-го года сохранится, то к концу года правительство планирует провести изменения в пенсионном законодательстве или внедрить отдельные пенсионные программы для повышения пенсий в Украине. Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что с 1 июля 2018 года в Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий граждан. После этого правительство пересмотрит 50 видов социальной помощи и компенсаций. Вслед за прожиточным минимумом увеличатся и пенсионные выплаты. Так, с 1 июня 2018 года минимальная пенсия составит 1435 грн вместо 1373 грн. Для миллиона украинцев, получавших минимальные пенсии, пенсионные выплаты увеличатся. Кроме того, с 1 декабря 2018 года планируется еще одно повышение минимальных пенсий — до 1497 грн.

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