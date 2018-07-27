Курс валют на 30 июля: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ
Курс валют от НБУ на 30 июля
НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке упал на три копейки.
Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 июля, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2676,1506 гривны (+11,0094);
– 100 евро – 3111,0251 гривны (-11,4543);
– 10 российских рублей – 4,2497 гривны (+0,0288).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу упал в покупке и продаже на три копейки, до 26,70-26,73 грн.
Котировки евро упали на покупке и продаже на 25 коп. — до 31,05-31,09 грн.
Курс российского рубля остался неизменным — 0,423-0,424 грн.
Ранее в Министерстве экономического развития и торговли заявляли, что прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы построен на базовом допущении плавной девальвации гривны – не более 3,2% в год.
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