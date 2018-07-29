Курс валют на 30 июля: доллар заметно поднялся, а евро снова отстает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на начало рабочей недели, 30 июля. Так, украинскую валюту ослабили до 26,76 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2676.1506 гривны;

100 евро – 3111.0251 гривны;

10 российских рублей – 4.2497 гривны.

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в выходные дни, 28-29 июля, вырос в цене на 11 копейки. Кроме того, евро подешевел на 11 копеек. Стоимость 10 российских рублей увеличилась на 1 копейки.

Напомним, до конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне. По убеждению экономического эксперта Максима Праздникова, курс американской валюты останется на отметке в 26-26,5 грн/$.

«Если мы говорим до конца лета, то тут вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний. То есть курс в районе 26-26,5 грн за доллар – он видится более-менее стабильным и не предвидится никаких изменений. То есть выход за пределы 27 грн за доллар не ожидает на сегодняшний день никто», — отмечает эксперт.

Как сообщал портал Знай.ua, Национальный банк Украины облегчил операции с иностранной валютой, усовершенствовав порядок обмена информацией о валютные операции клиентов, а также позволил банкам напрямую покупать отличные от доллара США инвалюты на межбанковском рынке.

Также портал Знай.ua писал, что в субботу, 28 июля и воскресенье, 29 июля «Приватбанк» провел регламентные работы с техническим оборудованием и системами безопасности. В связи с этим, украинцев предупредили, что будут наблюдаться сбои в работе со счетами и терминалами банка. Основной комплекс работ проведен в ночь на 29 июля. В банке посчитали, что в этот период нагрузка на сервисы будет минимальной.

При этом в период с 01:00 до 05:00 29 июля были краткосрочные сбои при некоторых операциях физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.





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