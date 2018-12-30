Курс валют на 30 декабря: традиционный предновогодний рост курса отменяется — politeka.net

Курс валют в Украине на 30 декабря 2018 года: доллар перед Новым годом удержался ниже отметки 28 гривен

В воскресенье 30 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил 28 декабря:

100 долларов США – 2768.8264 гривны

100 евро – 3171.4138 гривны

10 российских рублей – 3.9827 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 30 декабря находится на уровне 27,69 грн. Курс евро НБУ на 30 декабря составил 31,71 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день, пятницу 28 декабря, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2745.4979 гривны

100 евро – 3123.5530 гривны

10 российских рублей – 3.9861 гривны.

Курс валют в Украине на 30 декабря

На украинском межбанке в пятницу 28 декабря доллар подорожал в покупке на 13 копеек и на 11 копеек в продаже. Курс евро повысился к концу торгов на 13 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Котировки росли из-за повышенного спроса на валюту. Нацбанк пытался сбить ажиотаж, продав 15 млн долларов через Matching по цене 27,70 гривен.

В пятницу справочный курс доллара был установлен на уровне 2767.98 грн, на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар поднялся до отметки 27,71/27,76 грн. Курс евро к концу сессии вырос до уровня 31,73/31,79 грн.

В воскресенье 30 декабря действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 353648.35 грн

Серебро – 4168.47 грн

Платина – 219567.93 грн

Палладий – 347764.60 грн.

Как сообщалось, украинцам меняют правила обмена валют. В НБУ решили полностью переписать правила валютного контроля якобы в соответствии с новым законом «О валюте». Но, по сути, чиновники самоустранились от проведения базовых проверок сделок купли-продажи валюты и переложили всю ответственность в этом вопросе на банки. Уже банки должны самостоятельно разработать критерии и правила анализа клиентских заявок и следить за потенциальными нарушениями требований Нацбанка.

В НБУ составили длинный перечень признаков, наличие которых свидетельствует о возможных нарушениях. Ожидается, что банки теперь начнут перестраховываться и при малейших подозрениях будут требовать у клиентов дополнительные документы. В конечном итоге все это приведет к затягиванию сроков проведения сделок. Исключением являются только операции на сумму до 150 тысяч грн, которые проверять не нужно.

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