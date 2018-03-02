Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили

Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили

Курс валют02 Мар 2018
Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро упал сразу на 21 копейку.


Национальный банк Украины на 3 марта 2018 года укрепил курс национальной валюты до 26,53 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2653.5904 гривны (-13,3592);


– 100 евро – 3267.1005 гривны (+21,1561);


– 10 российских рублей – 4.6832 гривны (-0,0426).


На межбанковском рынке минимальные котировки покупки доллара составили 26,50, максимальные — 26,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные — 26,65.


Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4693/0,4702,  к закрытию котировки составили 0,4642/0,4653.


Торги по евро начались с котировок 32,6185/32,6526, к закрытию котировки составили 32,7569/32,8034.


Напомним, потребительская инфляция в январе 2018 года ускорилась до 14,1% .


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

← Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,82 гривны/доллар Украинский бизнес не получит выгод от новых валютных правил НБУ — Львов →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top