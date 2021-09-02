Курс валют на 3.09.2021: Гривна начала ослабевать, доллар вырос

Курс американской валюты поднялся выше 27 гривен.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 сентября 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 3.09.2021: Евро дорожает

100 долларов США — 2702 грн (27,02 за доллар, +2 коп.)

100 евро — 3200 грн (32,00 за евро, +7 коп.)

100 российских рублей — 37,1 грн (3,71 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых — 710 грн (7,10 за злотый, +2 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 3 сентября 2021 года

На межбанковском рынке на 3.09.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26,95/26,97

евро (покупка / продажа) — 31,96/ 31,98

рубль (покупка / продажа) — 0,3701/ 0,3707

Курс валют на черном рынке 3 сентября 2021 года

На черном рынке на 3.09.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26,97/ 27,08

евро (покупка / продажа) — 31,73/ 32,00

рубль (покупка / продажа) — 0,3550/ 0,3700

Ранее мы писали, что, по прогнозам экономистов, в Украине в течение осени текущего года курс доллара США не выйдет за пределы 27,5 грн/долл., если, конечно, в стране не будет какой-то политической дестабилизации.

Стоит отметить, что курс гривны также спрогнозировали аналитики Оxford Economics. Так, эксперты считают, что до конца 2021 года курс гривны закрепится на уровне 28,4 грн/долл. При этом в последующие годы национальная валюта будет немного дешеветь.

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