Курс валют на 3.09.2021: Гривна начала ослабевать, доллар вырос

Курс американской валюты поднялся выше 27 гривен.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 сентября 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 3.09.2021: Евро дорожает
- 100 долларов США — 2702 грн (27,02 за доллар, +2 коп.)
- 100 евро — 3200 грн (32,00 за евро, +7 коп.)
- 100 российских рублей — 37,1 грн (3,71 за 10 рублей, +2 коп.)
- 100 польских злотых — 710 грн (7,10 за злотый, +2 коп.)
Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Курс валют на межбанке 3 сентября 2021 года
На межбанковском рынке на 3.09.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 26,95/26,97
- евро (покупка / продажа) — 31,96/ 31,98
- рубль (покупка / продажа) — 0,3701/ 0,3707
Курс валют на черном рынке 3 сентября 2021 года
На черном рынке на 3.09.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 26,97/ 27,08
- евро (покупка / продажа) — 31,73/ 32,00
- рубль (покупка / продажа) — 0,3550/ 0,3700
Ранее мы писали, что, по прогнозам экономистов, в Украине в течение осени текущего года курс доллара США не выйдет за пределы 27,5 грн/долл., если, конечно, в стране не будет какой-то политической дестабилизации.
Стоит отметить, что курс гривны также спрогнозировали аналитики Оxford Economics. Так, эксперты считают, что до конца 2021 года курс гривны закрепится на уровне 28,4 грн/долл. При этом в последующие годы национальная валюта будет немного дешеветь.