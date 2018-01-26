Курс валют на 29 января: гривна укрепляется перед выходными

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Гривна укрепляется к евро и доллару

Национальный банк Украины укрепил на 19 копеек официальный курс гривны к доллару. При этом курс национально валюты к евро укрепился на 16 копеек.



Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2854.8638 гривны (-19,661);



– 100 евро – 3550.3086 гривны (-16,1143);



– 10 российских рублей – 5.1136 гривны (-0,026).



Напомним, торги на межбанковском валютном рынке открылись долларом по 28,67-28,70 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка предыдущего рабочего дня доллар и в покупке, и в продаже остался неизменным.



Евровалюта и в покупке, и в продаже подешевела на 4 коп. — до 35,76-35,79 грн.



Курс российского рубля остался на прежнем уровне — 0,513-0,514 грн.



Напомним, в банках Украины доллар подешевел на 15 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.



Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины понизил курс европейской валюты почти на 44 копейки, в результате чего он преодолел психологическую отметку в 35 гривен за 1 евро.



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