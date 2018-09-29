Курс валют на 29 сентября: гривна притормозила падение

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в субботу, 29 сентября. По сравнению с показателями пятницы, 28 сентября, гривна остановила свое падение. Национальная валюта даже немного «похудела» — ее показатель — 28,26 за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Официальный курс валют на 29 сентября установлены на таком уровне:

2826,9931 гривен за 100 долларов

32.7252 гривен за 100 евро

4.310 гривен за 10 рублей

Как видно из этих показателей, евро снизился в цене еще на 3 копейки, а стоимость российского рубля увеличилась на 3 копейки.

Суммируя данные показатели, можно увидеть, что по состоянию на субботу, 29 сентября, эти валюты находятся под «магическим» воздействием цифры «3»: доллар и евро снизились на 3 копейки, в то время, как российская валюта на этих же 3 копейки выросла.

Напомним, по прогнозам экспертов, в Украине курс доллара в октябре будет находиться в достаточно широком диапазоне, а гривна не сможет избежать девальвации.

Такой прогноз сделал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, национальная валюта может опуститься до 29 грн за доллар. Весь октябрь она будет колебаться в этих пределах: 28-29 грн за доллар, и ее позиция будет зависеть от того, как быстро наш парламент утвердит госбюджет на следующий год, считает аналитик.

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