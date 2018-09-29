Курс валют на 29 сентября: доллар и евро подешевели — что это было

Курс валют на 29 сентября 2018 года: на межбанке евро и доллар резко подешевели

В субботу 29 сентября действуют официальные курсы иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2829.8262 гривны

100 евро – 3312.8775 гривны

10 российских рублей – 4.2983 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара на 29 сентября вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, до 28,30 гривны. Курс евро НБУ на 29 сентября поднялся на 10 копеек до 33,13 грн.

В предыдущий банковский день, в четверг 27 сентября 2018 года, курсы иностранных валют находились на таком уровне:

100 долларов США – 2814.2843 гривны

100 евро – 3303.1255 гривны

10 российских рублей – 4.2797 гривны.

В пятницу 28 сентября на украинском межбанковском валютном рынке котировке резко пошли вниз. Доллар подешевел на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Курс евро понизился на 27 копеек в покупке и на 28 в продаже.

В 12 часов дня был установлен справочный курс доллара, который почти не изменился по сравнению с уровнем вчерашнего дня — 28,2813 грн. К концу дня на межбанке доллар упал до 28,20/28,23 грн. Евро в пятницу рухнул до уровня 32,66/32,69.

Напомним, в четверг 27 сентября торги на межбанке закрылись на уровне 28,31/28,34 грн за доллар, торги по евро завершились в диапазоне 33,06/33,10 грн/евро, торги по рублю – 0,4301/0,4308 грн/руб.

Также сообщалось о схеме, с помощью которой украинцев обворовывают на газе. Олигархи со слугами народа решили вновь заработать на украинцах, из-за чего в стране поднимут тарифы на газ для простых потребителей.

Повышение тарифов сильно ударит по карманам украинцев и будет вымывать огромные средства из бюджета для субсидирования малоимущих. Но самое главное, что средства будут оседать в карманах персон, не имеющих отношения к бюджету. А главным бенефициаром газовых схем является Дмитрий Фирташ, который контролирует 70% облгазов в Украине

Напомним, бюджет-2019 больно ударит по украинцам: к чему нужно быть готовым.

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