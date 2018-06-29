Курс валют на 29 июня: гривна катастрофически подешевела

Курс валют на 29 июня 2018 года: Нацбанк ослабил гривну на 14 копеек.

В пятницу 29 июня официальные курсы основных иностранных валют НБУ остаются на уровне среды 27 июня, поскольку 28 июня День Конституции – выходной, а также вместе с ним и пятница, за которую украинцы отработали в прошлую субботу. Курсы находятся на таком уровне:

100 долларов США – 2618,9170 гривны

100 евро – 3056,7999 гривны

10 российских рублей – 4,1709 гривны.

Уже известно, что курс доллара на 2 июля, понедельник, Национальный банк Украины установил на уровне 26,32 гривен, ослабив гривну на 14 копеек. Курс евро НБУ на 2 июля поднялся на 2 копейки до 30,58 гривен. Российский рубль остался на прежнем уровне.

Напомним, в предыдущий банковский день, вторник 26 июня 2018 года, действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2617,3625 гривны

100 евро – 3062,3141 гривны

10 российских рублей – 4,1579 гривны.

В среду 27 июня, в последний банковский день перед праздничными выходными, на украинском межбанке доллар подорожал на 7 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже, до 26,32/26,36. Евро, наоборот, подешевел к концу торгов на 10 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже до 30,52/30,57 гривны. Торги проходили при явном преобладании спроса над предложением, из-за чего котировки пошли вверх. Причиной роста котировок был выброс значительных сумм возмещений НДС экспортерам на фоне увеличения спроса на валюту со стороны нескольких крупных импортеров энергоносителей. Покупатели были вынуждены покупать валюту на любых условиях в последний день месяца. НБУ в аукционе не участвовал. За день было зарегистрировано 688 сделок на сумму 479,46 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 26,3267 гривен.

Официальные курсы других иностранных валют на пятницу 29 июня 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,04 грн ↓;

Юань Китай – 3,98 грн ↓;

Фунт стерлингов Великобритания – 34,67 грн ↓;

Швейцарский франк – 26,48 грн ↓;

Японская йена – 0,238 грн.

Ранее Politeka сообщала, что с 24 июня в Украине повысились в среднем на 0,01% тарифы на электрическую энергию. Речь идет о «зеленых» тарифах, которые установлены для хозяйств, производящих электроэнергию при помощи альтернативных источников . Тарифы были утверждены постановлением НКРЭКП от 23 марта 2018 года № 359, которое вступило в силу в июне 2018 года. Теперь для частных домохозяйств, производящих электричество с помощью солнечных панелей, установленных на крышах или фасадах домов, зданий и сооружений, с мощностью не более 30 кВт будут действовать следующие тарифы:

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года — 591,46 коп / кВт · ч (без НДС) (было 587,05 коп);

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года — 531,61 коп / кВт · ч (без НДС) (было 527,65 коп);

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года — 473,52 коп / кВт · ч (без НДС) (было 469,99 коп).

Для частных домохозяйств, производящих электричество из энергии ветра объектами с мощностью не более 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию, установлены такие тарифы:

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года — 380,23 коп / кВт · ч (без НДС) (было 377,39 коп);

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года — 341,50 коп / кВт · ч (без НДС) (было 338,95 коп);

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года — 304,53 коп / кВт · ч (без НДС) (было 302,26 коп).

Источник