Курс валют на 29 июня: доллар ждет крах, евро затаился

На пятницу, 29 июня, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал курс основных валют по отношению к гривне. Об этом сообщают СМИ.

НБУ установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 26,189 грн;

евро — 30,568 грн;

российский рубль — 0,417 грн;

Напомним, в НБУ признали, что покупательная способность национальной валюты с 1996 года снизилась в 14 раз, заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Так, он отметил, что нынешний банкнотный ряд Украины чрезмерно переполнен, что в свою очередь повлияло на покупательскую способность национальной валюты.

Кроме того, эксперт назвал несколько позитивных причин, которые способствовали укреплению курса гривны, и она стала лидером в списке валют, рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя новость о том, что гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились относительно доллара.

Так, эксперт назвал несколько причин укрепления отечественной валюты. Первая – удачная ценовая конъюнктура на рынках зерновых и масличных культур, стали и железной руды. Вторая – сезонность.

Эксперт объяснил, что уже третий год подряд Украина увеличивает зависимость экспорта от агробизнеса, поэтому сезонный фактор на фоне климатической специфики играет все большую роль. На лето гривна укрепляется, зимой дешевеет.

«Главное – во время укрепления гривны за последние 2 месяца НБУ увеличил золотовалютный резерв почти на 1 млрд долл., сейчас он составляет примерно 7 млрд», – акцентировал эксперт.

Поэтому, как констатировал Шапран, на сегодня – наша «перемога» заключается в росте золотовалютного резерва, а движение курса – это законы экономики.

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Как сообщал информационный портал «Знай.ua», доллар пытается умыть евро.





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