Курс валют на 29 июля: после выходных курс доллара резко вырастет

Курс валют на 29 июля 2018 года: после выходных доллар поднимется на 11 копеек
В воскресенье 29 июля продолжают действовать официальные курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Украины на пятницу:
2 665,1412 гривны за 100 долларов
3 122,4794 гривны за 100 евро
4,2339 гривны за 10 рублей.
Уже известно, что на понедельник 30 июля 2018 года установлены такие официальные курсы основных иностранных валют:
100 долларов США – 2676,1506 гривны (+11,0094);
100 евро – 3111,0251 гривны (-11,4543);
10 российских рублей – 4,2497 гривны (+0,0288).
Курс доллара на 30 июля вырос до 26,76 гривен. Курс евро НБУ на 30 июля понизился до 31,11 гривен. Курс российского рубля остается практически без изменений.
В пятницу 27 июля на украинском межбанковском валютном рынке валюты подешевели. Доллар опустился на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже, до 26,71/26,74 грн. Евро понизился к концу сессии на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, до до 31,09/31,12 грн. Нацбанк выходил на торги с продажей до 30 млн долларов через Matching. Как считают аналитики, если бы не вмешательство Нацбанка с продажей валюты, курс доллара мог бы подняться к отметке в 26,85-26,90 гривен с окончательной целью в 27 гривен.
29 июля действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):
Золото – 327 372.62 грн ↓,
Серебро – 4 148.29 грн ↓,
Платина – 224 138.37 грн ↑,
Палладий – 248 924.19 грн ↑.
Официальные курсы иностранных валют на воскресенье 29 июля 2018 года остаются на таком уровне:
Злотый Польша – 7,29 грн ↑;
Фунт стерлингов Великобритания – 35,14грн ↑;
Швейцарский франк – 26,88 грн ↑;
Юань Китай – 3,93 грн ↑;
Японская йена – 0,240 грн ↑.
Стало известно, что в Украине решили по-новому считать официальный курс доллара. Нацбанк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару и ввел отсечение нерепрезентативных сделок. Сам курс будет публиковаться на сайте НБУ до 16 часов — на два часа раньше, чем сейчас.
Новая методика соответствует международным стандартам и позволит использовать официальный курс гривны к доллару США не только для целей бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками рынка сделок.
Напомним, НБУ запускает масштабный кризис в Украине, грядет новый обвал гривны.
Как сообщала Politeka, в Украине завелись большие финансовые мошенники, забирают деньги населения: Нацбанк забил тревогу.
Также Politeka писала, что осенью украинцы получат новые деньги с цветами.