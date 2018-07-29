Курс валют на 29 июля: после выходных курс доллара резко вырастет

Курс валют на 29 июля 2018 года: после выходных доллар поднимется на 11 копеек

В воскресенье 29 июля продолжают действовать официальные курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Украины на пятницу:

2 665,1412 гривны за 100 долларов

3 122,4794 гривны за 100 евро

4,2339 гривны за 10 рублей.

Уже известно, что на понедельник 30 июля 2018 года установлены такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2676,1506 гривны (+11,0094);

100 евро – 3111,0251 гривны (-11,4543);

10 российских рублей – 4,2497 гривны (+0,0288).

Курс доллара на 30 июля вырос до 26,76 гривен. Курс евро НБУ на 30 июля понизился до 31,11 гривен. Курс российского рубля остается практически без изменений.

В пятницу 27 июля на украинском межбанковском валютном рынке валюты подешевели. Доллар опустился на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже, до 26,71/26,74 грн. Евро понизился к концу сессии на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, до до 31,09/31,12 грн. Нацбанк выходил на торги с продажей до 30 млн долларов через Matching. Как считают аналитики, если бы не вмешательство Нацбанка с продажей валюты, курс доллара мог бы подняться к отметке в 26,85-26,90 гривен с окончательной целью в 27 гривен.

29 июля действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 327 372.62 грн ↓,

Серебро – 4 148.29 грн ↓,

Платина – 224 138.37 грн ↑,

Палладий – 248 924.19 грн ↑.

Официальные курсы иностранных валют на воскресенье 29 июля 2018 года остаются на таком уровне:

Злотый Польша – 7,29 грн ↑;

Фунт стерлингов Великобритания – 35,14грн ↑;

Швейцарский франк – 26,88 грн ↑;

Юань Китай – 3,93 грн ↑;

Японская йена – 0,240 грн ↑.

Стало известно, что в Украине решили по-новому считать официальный курс доллара. Нацбанк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару и ввел отсечение нерепрезентативных сделок. Сам курс будет публиковаться на сайте НБУ до 16 часов — на два часа раньше, чем сейчас.

Новая методика соответствует международным стандартам и позволит использовать официальный курс гривны к доллару США не только для целей бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками рынка сделок.

Напомним, НБУ запускает масштабный кризис в Украине, грядет новый обвал гривны.

Как сообщала Politeka, в Украине завелись большие финансовые мошенники, забирают деньги населения: Нацбанк забил тревогу.

Также Politeka писала, что осенью украинцы получат новые деньги с цветами.

Источник