Курс валют на 28 сентября: гривна теряет позиции

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курс валют на пятницу

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 17 копеек – до 28,34 грн/долл, курс в покупке снизился на 16 копейки – 28,31 грн/долл.



Национальный банк Украины на 28 сентября 2018 года понизил курс гривны на 15 копеек – до 28,29 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 27 сентября.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2829,8229 гривны (+15,5419);



– 100 евро – 3312,8775 гривны (+9,7520).



В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на 17 копеек – до 28,34 грн/долл, курс в покупке снизился на 16 копейки – 28,31 грн/долл.



Ранее украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год. Предприниматели ожидают подорожание американской валюты до 30 гривен. Прогноз на текущий год строился на курсе в 28 гривен.



В свою очередь Кабмин закладывает в проект бюджета на 2019 год курс доллара в 29,4 гривен.



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