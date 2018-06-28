Курс валют на 28 июня: доллар взлетел вверх перед праздничными выходными

Курс валют на 28 июня 2018 года: на межбанке в среду перед длинными праздничными выходными доллар резко подорожал.

В четверг 28 июня официальные курсы основных иностранных валют остаются на том уровне, какой Нацбанк установил на среду, поскольку 28 июня, День Конституции – выходной:

100 долларов США – 2618,9170 гривны

100 евро – 3056,7999 гривны

10 российских рублей – 4,1709 гривны.

Курс доллара на 28 июня по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на до 26,19 гривен. Курс евро НБУ на 28 июня понизился до 30,57 гривен. Российский рубль незначительно подорожал.

В среду 27 июня, в последний банковский день перед длинными выходными, на межбанковском валютном рынке доллар подорожал на 7 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евровалюта, наоборот, подешевела к концу торгов на 10 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Торги проходили при явном преобладании спроса над предложением, из-за чего котировки взметнулись вверх. НБУ в аукционе не участвовал. За день было зарегистрировано 688 сделок на сумму 479,46 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 26,3267 гривен. До завершения сессии в среду доллар подорожал до 26,32/26,36. Евро к моменту окончания торгов понизился до 30,52/30,57 гривны, рубль оказался на уровне 0,4156/0,4167.

Последний рабочий день на межбанке перед праздниками прошел напряженно. Деловая активность перед длительными выходными не снизилась, а наоборот — объемы сделок значительно выросли, по сравнению с предыдущим днем на межбанке — в 1,18 раза. Рост котировок в среду объясняется выбросом значительных сумм возмещений НДС экспортерам на фоне увеличения спроса на валюту со стороны нескольких крупных импортеров энергоносителей. Покупатели были вынуждены покупать валюту на любых условиях в последний день месяца.

На наличном рынке 27 июня, в среду, доллар поднялся на 5 копеек в покупке и продаже, до 26,15/26,20 гривны. Наличный евро в покупке удержался на позициях предыдущего дня, а в продаже подорожал на 2 копейки — 30,60/30,70 гривны. Рубль на наличном рынке в среду остался на прежнем уровне —

0,408/0,412.

Ранее Politeka писала, что за 22 года с момента своего введения в оборот гривна девальвировала, обесценившись в 14 раз. Об этом заявил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко. Гривна стала национальной украинской валютой после проведения денежной реформы в 1996 году. За время своего обращения банкнотный ряд национальной валюты несколько раз пополнялся новыми купюрами. Действующий сейчас ряд банкнот и монет является слишком большим и не вполне соответствует тем изменениям, которые произошли в стране за это время, отметил Зайвенко. Сегодняшняя одна гривна в эквиваленте равна 7 копейкам гривны образца 1996 года по уровню покупательной способности. Поэтому если в 1996 году существовала потребность в обращении мелких монет, то сейчас ее уже нет.

Как сообщалось, в Украине соотношение настоящих гривневых купюр к фальшивым составляет 3,5 штуки на 1 миллион. Эксперты заявляют, что в стране увеличилось количество фальшивых денег. Если в 2017 году на 1 миллион настоящих купюр приходилось три с половиной поддельных, то в 2016 году их было даже меньше трех. Хотя если сравнивать с европейскими странами, то этот показатель покажется несущественным. Там на миллион купюр приходится 33 фальшивых. Чаще всего мошенники в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривен. Второе место по популярности у фальшивомонетчиков занимают 100-гривневые купюры.

Источник