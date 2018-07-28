Курс валют на 28 июля: на межбанке доллар пошел вниз, вмешался Нацбанк

Курс валют на 28 июля 2018 года: на межбанке Нацбанку пришлось вмешаться в аукцион, чтоб не допустить подорожания доллара до 27 гривен

В субботу 28 июля продолжают действовать официальные курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Украины на пятницу:

2 665,1412 гривны за 100 долларов

3 122,4794 гривны за 100 евро

4,2339 гривны за 10 рублей.

Курс доллара на 28 июля составляет 26,65 гривен. Курс евро НБУ на 28 июля находится на уровне 31,22 гривен. Курс российского рубля остается практически без изменений всю неделю.

Напомним, в предыдущий банковский день, четверг 26 июля 2018 года, действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2662,6878 гривны

100 евро – 3112, 6820 гривны

10 российских рублей – 4,2209 гривны.

В пятницу 27 июля на украинском межбанковском валютном рынке валюты подешевели. Доллар опустился на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро понизился к концу сессии на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Нацбанк выходил на торги с продажей до 30 млн долларов через Matching. Как считают аналитики, если бы не вмешательство Нацбанка с продажей валюты, курс доллара мог бы подняться к отметке в 26,85-26,90 гривен с окончательной целью в 27 гривен.

Всего за день в четверг было заключено 614 сделок на сумму 437,88 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,7627 гривен. До закрытия торгов доллар подешевел до 26,71/26,74, евро к моменту окончания торгов опустился до 31,09/31,12 грн.

Напомним, что в четверг межбанк закрылся в диапазоне 26,72/26,74 гривен за 1 доллар. Торги по евро закрылись на уровне 31,21/31,22. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4243/0,4249.

Вслед за евро идут вверх и курсы других европейских валют. Официальные курсы иностранных валют на субботу 28 июля 2018 года установлены НБУ на таком уровне:

Злотый Польша – 7,29 грн ↑;

Фунт стерлингов Великобритания – 35,14грн ↑;

Швейцарский франк – 26,88 грн ↑;

Юань Китай – 3,93 грн ↑;

Японская йена – 0,240 грн ↑.

28 июля действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 327 372.62 грн ↓,

Серебро – 4 148.29 грн ↓,

Платина – 224 138.37 грн ↑,

Палладий – 248 924.19 грн ↑.

Мировой экономический кризис, который будет сопровождаться торговыми войнами между США и Китаем, как ожидается, приведет к тому, что доллар в Украине превысит отметку в 30 гривен. Сейчас в мире существует напряжение во внешнеэкономических отношениях между ключевыми участниками мировой торговли: ЕС, Китай и США.

Как считает экономист Александр Блинов, риск нового кризиса действительно значителен. На сегодняшний день во многих сырьевых странах, включая Украину, рассматривается в рамках макроэкономических прогнозов только один сценарий, который с большой вероятностью предусматривает падение цен на основные сырьевые товары экспорта.

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