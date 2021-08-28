Курс валют на 28.08.2021: Доллар рванул вверх

Евро также продолжает дорожать.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 28 августа 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 28.08.2021: Доллар укрепился

100 долларов США — 2692 грн (26,92 за доллар, +15 коп.)

100 евро — 3166 грн (31,66 за евро, +15 коп.)

100 российских рублей — 36,3 грн (3,63 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых — 6,91 грн (6,91 за злотый, +3 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 28 августа 2021 года

На межбанковском рынке на 28.08.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26,91/26,93

евро (покупка / продажа) — 31,67/ 31,69

рубль (покупка / продажа) — 0,3637/ 0,3641

Курс валют на черном рынке 28 августа 2021 года

На черном рынке на 28.08.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26,95/ 27,05

евро (покупка / продажа) — 31,45/ 31,70

рубль (покупка / продажа) — 0,3500/ 0,3650

Ранее мы писали, что министр финансов рассказал, что будет с курсом долларав 2022 году. По его словам на сегодняшний день нет каких-либо предпосылок для ухудшения прогноза правительства, который оно заложило в Бюджетную декларацию.

При этом, по словам экономиста, несмотря на то, что в законе о государственном бюджете 2021 год прописан курс доллара США на уровне 29 гривен 20 копеек, американская валюта в Украине до конца текущего года не превысит отметку в 29 грн.

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