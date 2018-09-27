Курс валют на 27 сентября: доллар наверстал утраченное с лихвой

Курс валют на 27 сентября 2018 года: официальный доллар вырос на 8 копеек.

На среду 27 сентября Нацбанк установил курсы иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2814.2843 гривны

100 евро – 3303.1255 гривны

10 российских рублей – 4.2797 гривны.

Курс доллара на 27 сентября поднялся на 8 копеек на 5 копеек, до 28,14 гривны. Курс евро НБУ на 27 сентября опустился почти на 2 копейки до 33,03 грн. Курс российского рубля продолжает двигаться по восходящей.

Напомним, в предыдущий банковский день, в среду 26 сентября 2018 года, курсы иностранных валют находились на таком уровне:

100 долларов США – 2806,1209 гривны

100 евро – 3304,7686 гривны

10 российских рублей – 4.2630 гривны.

В среду 26 сентября на украинском межбанковском валютном рынке американская валюта смогла отыграть свои позиции. Доллар подорожал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

Справочный курс доллара на 12 часов составил 28,1400 грн (по сравнению с предыдущим банковским днем он понизился на 7 копеек). К концу дня на межбанке доллар вырос до 28,14/28,17 грн. Евро в среду опустился до уровня 33,01/33,04.

Напомним, во вторник 25 сентября торги на межбанке закрылись на уровне 28,03-28,05 грн за 1 доллар. Торги по евро закрылись на уровне 33,03-33,05. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4260/0,4266.

Был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

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