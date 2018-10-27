Курс валют на 27 октября: доллар и евро приготовили украинцам приятный сюрприз

На 27 октября 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро32,06 грн/ евро. Таким образом, по сравнению с предыдущем днем, понизив курс европейской валюты к гривне на 28 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Что касается «зеленого» гиганта, то НБУ на 27 октября установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом официальный курс гривны к доллару и к евро на 27 выглядит так:

— 2826,5984 гривен за 100 долларов (-6,9598)Я;

— 3206,7759 гривны за 100 евро (-28,0141 грн).

При этом курс евро на 26 октября составляет 3234,79 гривны за 100 евро.

А доллар покупали в пятницу по 28,10 гривны (-3 копейки по сравнению с четвергом), а продавали – по 28,33 гривны (-1 копейка).

Отметим, в пятницу, 26 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,51 гривен за евро.

Курс покупки евро составляет 30,50 — 32,40 (30,50 — 32,45 — 25 октября), продажи 32,20 — 33,05 (32,39 — 33,17 — 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (32,01 — 25 октября), продажи — 32,51 (32,54 — 25 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже упал на 23 копейки до 32,05 грн/евро. Курс покупки составляет 32,02 грн/евро.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара в пятницу, 26 октября, на 12:00 составил 28,2803 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 25 октября (28,3335 гривен за доллар).

Ранее, эксперты спрогнозировали курс доллара к концу осени 2018 года.

Финансисти говорят, что в середине осени курс доллара в Украине прочно обосновался на отметке 28 грн/$.

Колебания выше и ниже этого психологического уровня были незначительными. Хотя прогнозы аналитиков в отношении доллара были отрицательными и предусматривали повышение до 29 грн и больше уже в октябре.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard&poor’s Global Ratings спрогнозировало курс гривны на три года вперед.

Как сообщал портал «Знай.ua», известный финансовый аналитик Виталий Шапран сообщил, чего стоит ждать от курса гривны под конец 2018 года.

Также «Знай.ua» писал, эксперт объяснил, как украинцы будут жить в следующем 2019 году.

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