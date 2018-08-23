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Курс валют на 27 августа: НБУ укрепил гривну

Курс валют 23 Авг 2018
Курс валют на 27 августа: НБУ укрепил гривну
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Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил официальные курсы валют на понедельник

Доллар на межбанке остался неизменным: курс в продаже 27,86 грн/долл, курс покупки – 27,83 грн/долл.


Национальный банк Украины на 27 августа 2018 года более чем на три копейки укрепил курс гривны – до 27,85 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. По отношению к евро национальная валюта выросла еще больше – на 14 копеек – до 32,25 гривен за евро.


Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 23 августа.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2785,3197 гривны (-3,2291);


– 100 евро – 3225,1217 (-14,0566);


В последний рабочий день недели курс доллара на межбанке остался неизменным: курс в продаже 27,86 грн/долл, курс покупки – 27,83 грн/долл.


Напомним, за минувшую неделю гривна потеряла в стоимости столько же, как за весь июль, девальвировав на 1,9%.


При этом, за последние три недели НБУ продал 526,6 млн долларов в ходе интервенций для сглаживания колебаний на межбанке.


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