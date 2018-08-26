Курс валют на 27 августа: доллар оставит гривну в покое

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на понедельник, 27 августа. Так, украинскую валюту укрепили до 27,85 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 27 августа

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2785.3197 гривны;

100 евро – 3225.1217 гривны;

10 российских рублей – 4.0646 гривны.

Таким образом, курс доллара в понедельник, по сравнению с показателями в выходные дни, 25-26 августа, понизился в цене на 3 копейки. При этом курс евро уменьшился на 14 копеек, а российский рубль подешевел на 6 копеек.

Отмечается, что резкое падение российского рубля и турецкой лиры может негативно сказаться и на состоянии украинской гривны, в частности, следует быть готовыми к очередной девальвации. Впрочем, она будет не очень существенной и не достигнет таких масштабов, как в соседних странах.

По словам украинского финансового аналитика Виталия Шапран, причиной таких изменений послужила огромная экспортная ниша этих двух стран для нашей страны.

«Во-первых, меня беспокоят санкции США в отношении турецких металлургов, поскольку в Турции металлурги всегда были проблемой для нашей страны, они могут влиять на цены в черноморском регионе, а это как раз наш регион, где мы активно торгуем. Поэтому на самом деле я ожидаю снижения цен относительно нашего экспорта именно в региональном масштабе, это для Украины нехорошо», — пояснил он.

Шапран отметил, что по разным оценкам Турция и Россия занимают 15-25% в украинском экспорте.

Напомним, что в июле 2018 года украинцы купили в банках иностранной валюты на сумму, эквивалентную почти $918 млн. Зато банки купили у граждан $1053 млн.

Как сообщал портал Знай.ua, США расширили санкции против КНДР, добавив к списку одну физическую и трое юридических лиц. В список, в частности, попало российское предприятие «Профинет».

Также портал Знай.ua писал, что в Украине могут объявить дефолт, если Киев не будет выплачивать внешние долги, взятые прошлыми властями в период с 2005 по 2013 годы.





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