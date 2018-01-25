Курс валют на 26 января: гривна укрепляется

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Официальная гривна укрепляется

Национальный банк Украины укрепил на 12 копеек официальный курс гривны к доллару. При этом курсы евро и рубля регулятор практически не изменил.



Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2874.5248 гривны (-12,0119);



– 100 евро – 3566.4229 гривны (+0,9728);



– 10 российских рублей – 5.1396 гривны (+0,0206).



Напомним, глава совета НБУ Богдан Данилишин уверяет, что угрозы девальвации гривны нет, валютный рынок удалось стабилизировать.



Ранее глава правительства Владимир Гройсман рассказал о причинах падения гривны.



НБУ ожидает от МВФ два миллиарда в 2018 году.

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