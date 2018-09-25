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Курс валют на 26 сентября: НБУ повысил курс гривны

Курс валют 25 Сен 2018
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Курс валют на 26 сентября: НБУ повысил курс гривны

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курсы валют на среду

Курс доллара на межбанке в продаже упал на пять копеек – до 28,05 грн/долл, курс в покупку снизился на четыре копейки – 28,03 грн/долл.


Национальный банк Украины на 26 сентября 2018 года понизил курс гривны почти на пять копеек – до 28,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 25 сентября.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2806,1209 гривны (-4,9888);


– 100 евро – 3304,7686 гривны (-4,7508).


Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на пять копеек – до 28,05 грн/долл, курс в покупку снизился на четыре копейки – 28,03 грн/долл.


Напомним, на прошлой неделе украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год. Предприниматели ожидают подорожание американской валюты до 30 гривен. Прогноз на текущий год строился на курсе в 28 гривен.


В свою очередь Кабмин закладывает в проект бюджета на 2019 год курс доллара в 29,4 гривен.


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