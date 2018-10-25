Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 26 октября: гривну ослабили

Курс валют на 26 октября: гривну ослабили

Курс валют 25 Окт 2018
Курс валют на 26 октября: гривну ослабили
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 26 октября

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке не изменился, а в продаже вырос.


Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 октября, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2 833,5582 (+12,2485);


– 100 евро – 3 234,79 гривны (+21,6004).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке остался неизменным по сравнению с предыдущим торговым днем, а в продаже вырос на три копейки, до 27,26-27,32 грн.


Котировки евро в покупке выросли на восемь копеек, а в продаже остались на уровне предыдущего торгового дня, 32,21-32,25 грн.


Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год


Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.


 


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

НБУ на 26 октября установил курс гривны на уровне 28,33 грн/доллар →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top