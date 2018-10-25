Курс валют на 26 октября: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ
Курс валют от НБУ на 26 октября
Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке не изменился, а в продаже вырос.
Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 октября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 833,5582 (+12,2485);
– 100 евро – 3 234,79 гривны (+21,6004).
По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке остался неизменным по сравнению с предыдущим торговым днем, а в продаже вырос на три копейки, до 27,26-27,32 грн.
Котировки евро в покупке выросли на восемь копеек, а в продаже остались на уровне предыдущего торгового дня, 32,21-32,25 грн.
Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.
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