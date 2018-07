Курс валют на 26 июля: доллар и евро не приносят хороших новостей

Курс валют в Украине в последнее время совершенно не радует. Возможно сегодня будут хорошие новости

Курс валют в четверг 26 июля продолжает угнетать украинцев. За это время произошли незначительные изменения на валютном рынке. Таким образом официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам Национальный банк Украины установил следующий.

Официальный курс валют в Украине 26 июля

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 25 июля по сравнению с предыдущим торговым днем повысился в покупке на 8 копеек, а в продаже – на 3 копейки, до 25,83-26,84. Евровалюта подорожала в покупке и продаже на 19 копеек, до 30,21-30,23 гривен соответственно.

2 662,6878 гривны за 100 долларов (+4,3687);

3 112, 6820 гривны за 100 евро (+0,8537);

4,2209 гривны за 10 рублей (-0,0038).

Курс валют 26 июля в банках Украины

ПриватБанк.

Доллар – 26,7

Евро – 31,20

Российский рубль – 0,425

Ощадбанк.

Доллар – 26,65

Евро – 31,05

Российский рубль – 0,4350

ПУМБ.

Доллар – 26,8

Евро – 31,30

Российский рубль – 0,4200

Райффайзен Банк Аваль.

Доллар – 26,6

Евро – 31,20

Российский рубль – 0,4220

Альфа банк.

Доллар – 26,65

Евро – 31,20

Российский рубль – 0,422

Банк Пивденный.

Доллар – 26,70

Евро – 31,32

Российский рубль – 0,445

Укрсиббанк.

Доллар – 26,65

Евро – 31,35

Российский рубль – 0,422

Напомним, что недавно украинцев предупредили о возможном крахе гривны. Об этом рассказал экономист Александр Блинов. Он подтвердил, что на сегодняшний день существует напряжение, которое усиливается внешнеэкономическими отношениями между ключевыми участниками мировой торговли: ЕС, Китай и США. Поэтому риск мирового кризиса действительно существует.

Кроме того, он добавил, что именно страны, которые занимаются сырьем первые могут ощутить на себе новый экономический кризис.

Так же, Znaj.ua уже рассказал вам, что ждет Украину без денег МВФ.

Нацбанк разработал спасательную стратегию на тот случай, если мировые цены на метал обвалятся или Межнародный валютный фонд не даст очередной транш. Если рассматривать наихудший вариант, то до конца 2019 года доллар может стоить 39,4 грн.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that

supports HTML5 video

Автор материала:

Теги:

курс валют, доллар, евро, НБУ





Источник