Курс валют на 26 февраля: гривну укрепили перед выходными

Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос на 4 копейки.



Национальный банк Украины на 26 февраля 2018 года укрепил курс национальной валюты до 26,98 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2698,8658 гривны (-8,3185);



– 100 евро – 3319,3350 гривны (-4,0044);



– 10 российских рублей – 4,7548 гривны (-0,0147).



Торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 26,96-26,99 грн.



Евровалюта в покупке и продаже упала в цене на 18 коп. и составляет 33,15-33,19 грн соответственно.



Курс российского рубля остался на прежнем уровне — 0,477-0,478 грн.



Напомним, объем денежных переводов в Украину в 2017 году сократился на 4,4% и составил 2,378 млрд долларов.



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