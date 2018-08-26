Курс валют на 26 августа: доллар заставит украинцев нервничать

Курс валют на 26 августа 2018 года: доллар опять откатился назад, но не собирается сдаваться

В воскресенье 26 августа 2018 года продолжают действовать курсы иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на четверг, поскольку пятница была выходным праздничным днем. Курсы валют находятся на таком уровне:

100 долларов США – 2788,5488 гривны

100 евро – 3239,1783 гривны

10 российских рублей – 4.1241 гривны.

Уже известно, что курс доллара на 27 августа опустился на 3 копейки, до 27,85 грн. Курс евро НБУ на 27 августа упал на 14 копеек до 32,25 гривен. Российский рубль немного подешевел по сравнению с предыдущим банковским днем.

В четверг 23 августа, последний банковский день перед праздничными выходными, на украинском межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже до 27,82/27,88. Евро, напротив, к концу дня поднялся на межбанке на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже до 32,21/32,27.

На 26 августа Национальный банк Украины установил официальные курсы драгоценных металлов на следующем уровне (за 10 тройских унций):

Золото – 333747.46 грн,

Серебро – 4122.87 грн,

Платина – 221689.63 грн,

Палладий – 254315.65 грн.

Официальные курсы других иностранных валют в воскресенье 26 августа 2018 года установлены на таком уровне:

Злотый Польша – 7,56 грн;

Фунт стерлингов Великобритания – 36,02 грн;

Швейцарский франк – 28,41 грн;

Юань Китай – 4,08 грн;

Японская йена – 0,259 грн;

Турецкая лира – 4,62 грн.

Сообщалось, что украинские заробитчане в Польше не против изменить страну, в которой они работают, если откроется такая возможность. Как говорится в отчете «Отношение граждан Украины к польскому рынку труда», подготовленному Work Service, граждане Украины были бы не против переехать на работу в Германию.

Среди главных причин, почему украинцы едут в Польшу, традиционно называют объем зарплаты. Однако почти две трети респондентов заявили, что выполняют работу ниже своей квалификации. К тому же, 59% опрошенных не исключают, что покинут Польшу, если для них откроют немецкий рынок труда. И только 6% совсем отвергают такую ​​возможность.

Напомним, Украина идет к дефолту, доллар готовится к резкому прыжку: когда это произойдет.

Как сообщала Politeka, скандальную формулу «Роттердам+» окончательно отменили: что изменится для украинцев.

Также Politeka писала про работу за границей: в Польше озвучили шокирующую статистику, украинцы делают невероятные вещи.

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