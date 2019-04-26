Курс валют на 26 апреля 2019: Доллар дешевеет перед праздниками

Фото: nbnews.com.ua

Доллар в обменниках дешевеет четвертый день подряд

Американская и европейская валюты дешевеют почти всю неделю после роста на фоне выборов президента.



Курс наличного доллара продолжает снижаться перед длинными выходными в связи с Пасхой и 1 мая, сообщает BIN.ua.



Так, в пятницу, 26 апреля, курс продажи доллара в обменниках киевских банков снизился на 4,97 коп. до 26,8097 UAH/USD, курс покупки — на 6,94 коп. до 26,4934 UAH/USD.



Еще больше подешевел евро. Средний курс покупки снизился на 21,31 коп. до 29,3963 UAH/EUR, курс продажи — на 11,62 коп. до 30,0119 UAH/EUR.



В то же время, НБУ снизил курс гривны на 26 апреля на 2,5 копейки.



Как сообщалось, в связи с улучшением ситуации на финансовых рынках накануне Нацбанк впервые за два года снизил учетную ставку.







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