Курс валют на 25 сентября: гривна продолжает таять

Курс валют на 25 сентября 2018 года: гривна подешевела еще на 5 копеек по отношению к доллару

На вторник 25 сентября Нацбанк установил курсы иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2811.1097 гривны

100 евро – 3309.5194 гривны

10 российских рублей – 4.2490 гривны.

Курс доллара на 25 сентября вырос на 5 копеек, до 28,11 гривны. Курс евро НБУ на 25 сентября поднялся на 7 копеек до 33,10 грн. Курс российского рубля продолжает расти по отношению к гривне.

Напомним, в предыдущий банковский день, в понедельник 24 сентября 2018 года, курсы иностранных валют были установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2806.1850 гривны

100 евро – 3302.5991 гривны

10 российских рублей – 4.2216 гривны.

В понедельник 24 сентября на украинском межбанковском валютном рынке доллар и евро начали двигаться в разных направлениях. Доллар подешевел на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Курс евро поднялся на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

Ситуацию на межбанке диктовали крупные игроки. Национальный банк не выходил в понедельник на аукцион. Справочный курс доллара на 12 часов составил 28,1168 грн (в предыдущий банковский день он был на уровне 28,0621 грн). На момент закрытия торгов доллар опустился до 28,06/28,09 грн. Евро вырос до уровня 33,10/33,14.

Напомним, в пятницу 21 сентября торги на межбанке закрылись на уровне 28,07/28,09 грн за 1 доллар. Торги по евро завершились на уровне 32,96/32,99. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4209/0,4215.

Был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

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