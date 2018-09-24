Курс валют на 25 сентября: гривна начала неделю снижением

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк незначительно ослабил гривну

Курс доллара на межбанке остался неизменным – в продаже 28,10 грн/долл, а в покупке – 28,07 грн/долл.



Национальный банк Украины на 25 сентября 2018 года понизил курс гривны почти на пять копеек – до 28,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 24 сентября.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2811,1097 гривны (+4,8217);



– 100 евро – 3309,5194 гривны (+9,6053).



В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке остался неизменным – в продаже 28,10 грн/долл, а в покупке – 28,07 грн/долл.



Напомним, на прошлой неделе украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год. Предприниматели ожидают подорожание американской валюты до 30 гривен. Прогноз на текущий год строился на курсе в 28 гривен.



В свою очередь Кабмин закладывает в проект бюджета на 2019 год курс доллара в 29,4 гривен.



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