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Курс валют на 25 октября: гривну ослабили

Курс валют 24 Окт 2018
Курс валют на 25 октября: гривну ослабили
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Курс валют от НБУ на 25 октября

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.


Национальный банк Украины установил на четверг, 25 октября, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2 814,9402 (+6,3695);


– 100 евро – 3 213,1896 гривны (-17,7988).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке снизился на восемь копеек, а в продаже – на шесть копеек, до 27,26-27,29 грн.


Котировки евро в покупке выросли на восемь копеек, а в продаже остались на уровне предыдущего торгового дня, 32,21-32,25 грн.


Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год


Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.


 


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