Курс валют на 25 ноября: после выходных доллар подорожает

Курс валют на 25 ноября 2018 года: после выходных курс доллара вырастет на 5 копеек.

В воскресенье 25 ноября будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2774.5837 гривны

100 евро – 3163.8578 гривны

10 российских рублей – 4.2291 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 25 ноября составил 27,75 грн. Курс евро НБУ на 25 ноября понизился до уровня 31,64 грн.

Уже известно, что на понедельник 26 ноября НБУ повысил курс доллара на 5 копеек. Регулятор установил курсы иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2779.5828 гривны

100 евро – 3155.3824 гривны

10 российских рублей – 4.2329 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 23 ноября доллар к концу дня подешевел на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Курс евро рухнул на 24 копейки в покупке и на 28 копеек в продаже. Справочный курс доллара был установлен на уровне 27,8033 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,7419 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 27,74/27,76 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу упал до уровня 31,47/31,49.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 25 ноября 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,36 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,71 грн

Швейцарский франк – 27,87 грн

Юань Китай – 4,00 грн

Японская йена – 0,246 грн

Турецкая лира – 5,24 грн.

В воскресенье 25 ноября действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 340788.24 грн

Серебро – 4000.95 грн

Платина – 234729.78 грн

Палладий – 319632.04 грн.

Стало известно, сколько украинцев получают неофициальную зарплату. В Украине достаточно высокий уровень тенизации оплаты труда. 46% субъектов хозяйствования, которые проверялись на предмет выплат зарплат «в конвертах», имеют нарушения. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов.

«По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах — полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные», — сообщил он. Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник. В октябре начнется массовая проверка работодателей на предмет нелегального трудоустройства. Штраф для работодателя за одного неоформленного работника составит 112 тыс. грн.

Напомним, от повышения размера ЕСВ зависит размер будущей пенсии — Минсоцполитики.

Как сообщала Politeka, долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию.

Также Politeka писала о том, что в Кабмине собираются обложить налогом заробитчан.

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