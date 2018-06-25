Курс валют на 25 июня: доллар поиздевался над гривной

В понедельник, 25 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс. Так, украинскую валюту укрепили до 26,23 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс валют на сегодня

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2623.8901 гривны;

– 100 евро – 3056.3072 гривны;

– 10 российских рублей – 4.1491 гривны.

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в выходные дни, 23-24 июня, вырос в цене на 11 копеек. Кроме того, евро остается стабильным. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 5 копеек.

Напомним, что по прогнозам аналитиков, стоимость доллара в Украине в ближайшие несколько месяцев может снизиться до 25 гривен. Если в Украину иностранная валюта будет активно заходить, то курс гривны имеет все шансы значительно увеличиться. Об этом в эфире украинского канала заявил экономист Олег Устенко.

«Если мы говорим об укреплении гривни, то до конца года для этого должно зайти еще около 7 млрд долл. Если верить в эту цифру, то тогда мы должны поверить в два источника, из которых эта валюта будет входить в страну. Она может зайти либо через наше активнейшее сотрудничество с международными финансовыми институциями. Либо она должна зайти к нам в страну на фоне резко увеличенных прямых иностранных инвестиций. Например, они дойдут до уровня исторических максимумов в новейшей экономической истории. Тогда надо поверить и в то, что у нас активно идут реформы. Если на каждый из этих вопросов отвечать утвердительно, то тогда можно смело верить, что гривня будет укрепляться», — отметил финансист Олег Устенко.

Ранее информационный портал «Знай.ua» сообщал о том, что эксперт назвал несколько позитивных причин, которые способствовали укреплению курса гривны, и она стала лидером в списке валют. Об этом рассказал известный финансовый аналитик Виталий Шапран. Так, он прокомментировал новость о том, что украинская валюта возглавила список валют, которые наиболее укрепились относительно доллара за последнее время.





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