Курс валют на 25 августа: гривна немного укрепилась перед выходными

Курс валют на 25 августа 2018 года: перед выходными гривна начала укрепляться, доллар подешевел на 1 копейку.

В субботу 25 августа 2018 года продолжают действовать курсы иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на четверг, поскольку пятница была выходным праздничным днем. Курсы валют находятся на таком уровне:

100 долларов США – 2788,5488 гривны

100 евро – 3239,1783 гривны

10 российских рублей – 4.1241 гривны.

В предыдущий банковский день, 22 августа 2018 года, действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2770,9475 гривны

100 евро – 3187,1438 гривны

10 российских рублей – 4.1248 гривны.

Уже известно, что курс доллара на 27 августа опустился на 3 копейки, до 27,85 грн. Курс евро НБУ на 27 августа упал на 14 копеек до 32,25 гривен.

В четверг 23 августа на украинском межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже до 27,82/27,88. Евро, наоборот, к концу дня подорожал на межбанке на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже до 32,21/32,27.

На 25 августа Нацбанком установлены такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 333747.46 грн,

Серебро – 4122.87 грн,

Платина – 221689.63 грн,

Палладий – 254315.65 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на субботу 25 августа 2018 года Нацбанк установил на таком уровне:

Злотый Польша – 7,56 грн;

Фунт стерлингов Великобритания – 36,02 грн;

Швейцарский франк – 28,41 грн;

Юань Китай – 4,08 грн;

Японская йена – 0,259 грн;

Турецкая лира – 4,62 грн.

Также сообщалось, что дефолт близок, как никогда: долги растут, есть только один способ спасти экономику. Несмотря на пафосные заявления, которые можно было услышать на заседании Кабинета министров, Украина продолжает жить в долг

Кабмин сегодня очень нуждается в иностранной валюте, ведь уже к концу 2018 года в Украине могут объявить дефолт, если не будут выплачены внешние долги ($1,75 млрд). Золотовалютные резервы благодаря «успешной стратегии» прошлого руководства и так находятся на критической отметке в 17,7 млрд, поэтому Минфин не сможет больше брать деньги из запасов. Если профильное министерство все-таки пойдет на это, то рейтинговые агентства, следящие за ситуацией, сразу же накажут Украину за нарушение международных стандартов, из-за чего вырастут проценты для будущих кредитов от МВФ и других институтов.

Напомним, Украина идет к дефолту, доллар готовится к резкому прыжку: когда это произойдет.

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