Курс валют на 25 августа евро упал до рекордного уровня — что происходит с долларом и евро после Дня Независимости



Евро на минимуме более чем за год, американская валюта тоже, но уже поползла вверх.



Национальный банк Украины на среду, 25 августа, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.67 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и находится ниже психологической отметки 27 грн/доллар.



Официальный курс доллара находится, несмотря на условный рост, на минимуме более чем за год. Ниже курс был только 24 июня 2020 года — 26.60 гривен за доллар.



Официальный курс евро 25 августа равняется 31.12 грн/€. Он упал на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем, приблизившись к психологической отметке 31 гривен за евро. В целом курс евро, как и курс доллара, находится на минимуме за 2021 год.



Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за год. Ниже курс был только 19 июля 2020 года — 31.129 гривен за евро.



Опыт подсказывает, что после таких «ям» валюта начинает отыгрывать падение — особенно осенью, после блаженных отпусков. Правда, сгладить эту тенденцию может подарок от МВФ — безвозмездные 2.7 млрд долларов, которые Украина получила буквально в подарок ко Дню Независимости. Такой «белый лебедь» бывает, конечно, не раз в сто лет, но в недолгой украинской истории — один из редких случаев.



В пятницу, 20 августа, и на длинных выходных с 21 по 24 августа, включая День независимости, действовали такие официальные курсы: 26.66 грн/$, 31.16 грн/€.



Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.



Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.



Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.



Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.



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