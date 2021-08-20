Курс валют на 25.08.2021: Доллар подскочил еще выше

Американская валюта подорожала перед длинными выходными.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 25 августа 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 25.08.2021: Евро дешевеет

100 долларов США — 2667 грн (26,67 за доллар, +2 коп.)

100 евро — 3112 грн (31,12 за евро, -4 коп.)

100 российских рублей — 35,7 грн (3,57 за 10 рублей, -2 коп.)

100 польских злотых — 6,78 грн (6,78 за злотый, -2 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что несмотря на то, что в законе о государственном бюджете 2021 год прописан курс доллара США на уровне 29 гривен 20 копеек, американская валюта в Украине до конца текущего года не превысит отметку в 29 грн. Такой прогноз дал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины.

Кроме того, стало известно, сколько наличных денег держит каждый украинец. Так, среди банкнот самой большой популярностью у украинцев пользуется купюра номиналом 200 гривен, а среди монет — 10 копеек.

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