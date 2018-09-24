Курс валют на 24 сентября: неделя начинается с ослабления гривны

Курс валют на 24 сентября 2018 года: НБУ ослабил гривну по отношению к доллару и евро

На понедельник 24 сентября НБУ установил курсы иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2806.1850 гривны

100 евро – 3302.5991 гривны

10 российских рублей – 4.2216 гривны.

Курс доллара на 24 сентября остался на прежнем уровне, 28,06 гривны. Курс евро НБУ на 24 сентября опустился до 33,02 грн. Курс российского рубля вырос по отношению к гривне.

Напомним, в предыдущий банковский день, в пятницу 21 сентября 2018 года, курсы иностранных валют были установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2806.1850 гривны

100 евро – 3302.5991 гривны

10 российских рублей – 4.2216 гривны.

В пятницу 21 сентября на украинском межбанке американская валюта подорожала на 2 копейки в покупке и продаже. Евро упал на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Национальный банк не вмешивался в ход аукциона. Справочный курс доллара на 12 часов был объявлен на уровне 28,0621 (в предыдущий день он составил 28,0625 грн). На момент закрытия торгов в пятницу доллар поднялся до 28,07/28,09 грн. Евро понизился до уровня 32,96/32,99.

Официальные курсы других иностранных валют на понедельник 24 сентября 2018 года установлены Нацбанком на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,68 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,91 грн

Швейцарский франк – 29,39 грн

Юань Китай – 4,10 грн

Японская йена – 0,249 грн

Турецкая лира – 4,46 грн.

Национальный банк Украины внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплатам в Украине. Согласно постановлению НБУ № 62 от 7 июня, теперь банкам и их клиентам разрешается использовать коммуникационные технологии Paperless. Нацбанк решил создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.

Клиенты банков теперь смогут подавать электронные копии документов, чтобы перевести деньги за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов. Еще одно изменение касается того, что теперь разрешен перевод гривен в иностранную валюту при отправке. Получить денежный перевод из-за границы также можно будет в гривневом эквиваленте.

Напомним, бюджет-2019 больно ударит по украинцам: к чему нужно быть готовым.

Как сообщала Politeka, готовьтесь: Кабмин придумал лихую затею с гривной, но молчит о главном.

Также Politeka писала о новом законе о валюте: что изменится для украинцев.

Источник