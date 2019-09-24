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Курс валют на 24 сентября 2019: Наличный доллар ускорил падение

Курс валют 24 Сен 2019
Курс валют на 24 сентября 2019: Наличный доллар ускорил падение
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Фото: Корреспондент.net

Доллар стремительно падает в Украине

Во вторник американская валюта в обменниках подешевела на 13-14 копеек, а днем ранее — на 10-14 копеек.


Курс наличного доллара в Украине ускорил падение во вторник, 24 сентября, сообщает BIN.ua.


Так, курс продажи доллара в обменниках понизился на 12,89 коп. до 24,4461 UAH/USD, курс покупки – на 14,08 коп. до 24,1115 UAH/USD.


Средний курс покупки евро понизился на 25,71 коп. до 26,4067 UAH/EUR, курс продажи понизился на 23,37 коп. до 27,2107 UAH/EUR.


Отметим, накануне доллар в обменниках подешевел на 10-14 копеек.


Также укрепился официальный курс гривны.



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