Курс валют на 24 октября: доллар пустился в рост

Курс валют на 24 октября 2018 года: доллар пошел в рост, как и прогнозировалось

На среду 24 октября НБУ установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2814.9402 гривны

100 евро – 3230.9884 гривны

10 российских рублей – 4.3101 гривны.

Курс доллара на 24 октября вырос на 7 копеек до 28,15 грн. Курс евро НБУ на 24 октября повысился на 3 копейки до 32,31 грн. Российский рубль продолжает двигаться по восходящей по отношению к гривне. Такие данные опубликованы на сайте регулятора.

Во вторник 23 октября, предыдущий банковский день, действовали такие официальные курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2808.0405 гривны

100 евро – 3227.5618 гривны

10 российских рублей – 4.2998 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке во вторник 23 октября на закрытии торгов доллар в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже остался на прежнем уровне. Евро также вырос только в покупке – на 2 копейки.

Котировки на межбанке пошли вверх из-за повышенного спроса на валюту. Нацбанк не участвовал в аукционе. В 12 часов дня был установлен справочный курс доллара на уровне 28,1487 грн (в предыдущий банковский день, понедельник, он составлял 28,0833 грн). К окончанию торгов на межбанке доллар поднялся до 28,14/28,17 грн. Евро к концу сессии во вторник вырос до 32,26/32,29.

Напомним, в понедельник 22 октября торги на межбанке закончились на уровне 28,08/28,10 грн за 1 доллар. Торги по евро закрылись на уровне 32,23/32,24. Рублевый рынок завершился котировками 0,4298/0,4306.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

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