Курс валют на 24 июня: гривну немного лихорадит

В пятницу, 22 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранных валют на выходные дни, 23-24 июня. Так, украинскую валюту укрепили до 26,12 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс валют на сегодня

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2623,8901 гривны (-6,6464);

– 100 евро – 3056,3072 гривны (+21,1942);

– 10 российских рублей – 4,1941 гривны (+0,0702).

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в пятницу, 22 июня, упал в цене на 7 копеек. Кроме того, евро стал дороже еще на 21 копейку. Стоимость 10 российских рублей увеличилась на 7 копеек.

Напомним, что по прогнозам аналитиков, стоимость доллара в Украине в ближайшие несколько месяцев может снизиться до 25 гривен. Если в Украину иностранная валюта будет активно заходить, то курс гривны имеет все шансы значительно увеличиться. Об этом в эфире украинского канала заявил экономист Олег Устенко.

«Если мы говорим об укреплении гривни, то до конца года для этого должно зайти еще около 7 млрд долл. Если верить в эту цифру, то тогда мы должны поверить в два источника, из которых эта валюта будет входить в страну. Она может зайти либо через наше активнейшее сотрудничество с международными финансовыми институциями. Либо она должна зайти к нам в страну на фоне резко увеличенных прямых иностранных инвестиций. Например, они дойдут до уровня исторических максимумов в новейшей экономической истории. Тогда надо поверить и в то, что у нас активно идут реформы. Если на каждый из этих вопросов отвечать утвердительно, то тогда можно смело верить, что гривня будет укрепляться», — отметил финансист.

Ранее информационный портал «Знай.ua» сообщал о том, что эксперт назвал несколько позитивных причин, которые способствовали укреплению курса гривны, и она стала лидером в списке валют. Об этом рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя новость о том, что гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились относительно доллара.





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