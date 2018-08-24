Курс валют на 24 августа: пока украинцы празднуют, евро набирает обороты

В Украине праздники, а валютные качели, к сожалению, только набирают обороты. Так, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 1,38 коп. к 27,9981 UAH / USD, курс покупки – на 6,17 коп. к 27,6847 UAH / USD, сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 15,26 коп. к 31,8094 UAH / EUR, курс продажи повысился на 11,43 коп. к 32,4828 UAH / EUR.

Что касается доллара, то за истекшую неделю американская валюта к гривне подорожала на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,6%. Максимальную динамику показал запаздывающий официальный курс, на других сегментах тем роста доллара замедлился.

Как пояснил ведущий аналитик Альпари Вадим Иосуб, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,45 грн до 27,89 грн, или на 1,6%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,75/27,78 до 27,83/27,86 (+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,56/27,91 до 27,67/27,98. Таким образом, покупка выросла на 0,4%, а продажа – на 0,3%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1%, за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

Ранее сообщалось, что курс российского рубля к американскому доллару опустился на 1,4% (98 копеек), до 69,1 рублей/1$ до закрытия предыдущих торгов – минимума с минимума с апреля 2016 года. Курс российского рубля неуклонно снижается с начала августа, когда администрация президента США объявила о введении новых санкций в отношении России в связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери боевым отравляющим веществом «Новичок» в британском Солсбери.

Напомним, Украина получит от США баснословные деньги.

Ранее портал «Знай.ua» сообщал, что цены на бензин в Украине резко изменятся.

Также «Знай.ua» писал, что в НБУ объяснили, почему «скачет» гривна.





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