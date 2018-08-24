Курс валют на 24 августа: доллар стабилизировался

Курс валют на 24 августа 2018 года: доллар подешевел на межбанке, а евро продолжает расти

В пятницу 24 августа 2018 года, праздничный день, продолжают действовать курсы иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на четверг:

100 долларов США – 2788,5488 гривны

100 евро – 3239,1783 гривны

10 российских рублей – 4.1241 гривны.

В предыдущий банковский день, 22 августа 2018 года, официальные курсы основных иностранных валют находились на таком уровне:

100 долларов США – 2770,9475 гривны

100 евро – 3187,1438 гривны

10 российских рублей – 4.1248 гривны.

В четверг 23 августа на украинском межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро, наоборот, к концу дня подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

Нацбанк на аукцион не выходил. Справочный курс НБУ на 12 часов составил 2785.23 гривен за доллар. До закрытия торгов доллар подешевел до 27,82/27,88. Евро в четверг подорожал к концу дня до 32,21/32,27.

Напомним, в среду 22 августа торги на межбанке закрылись в диапазоне 27,83/27,86 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,28/32,31. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4101/0,4108.

На наличном рынке 23 августа доллар подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже, до 27,80/27,90. Курс евро опустился на 5 копеек в покупке и продаже, до 31,95/32,15.

Первое полугодие 2018 года было очень тяжелым для украинского бюджета. За первые шесть месяцев 2018 года Украина столкнулась со сбоем в процессе выплаты пенсий, минимальными остатками на казначейском счете и недостачей по доходам. Все это привело к жесткой экономии в стране и возобновлению разговоров о дефолте в обществе.

Экономист Алексей Блинов считает, что в украинской экономике наблюдаются три серьезных дефицита: дефицит доходов, дефицит ликвидности и дефицит валютных средств. Эксперты утверждают, что без помощи от МВФ в будущем ситуация только ухудшится. Среди причин экономического коллапса – расчет бюджета по заниженному курсу гривны, из-за которого снизились поступления от доходов на импорт, снижение производства табачных изделий и, как следствие, снижение поступлений от акцизов на них, а также сокращение импорта газа.

Напомним, Украина идет к дефолту, доллар готовится к резкому прыжку: когда это произойдет.

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