Курс валют на 24 августа: доллар доведет украинцев до истерики

За истекшую неделю доллар к гривне подорожал на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,6%. Максимальную динамику показал запаздывающий официальный курс, на других сегментах темп роста доллара замедлился.

Как пояснил КП в Украине ведущий аналитик Альпари Вадим Иосуб, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,45 грн до 27,89 грн, или на 1,6%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,75/27,78 до 27,83/27,86 (+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,56/27,91 до 27,67/27,98. Таким образом, покупка выросла на 0,4%, а продажа – на 0,3%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1%, за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

​Директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что курс гривны и дальше будет колебаться, однако о курсе 40 гривен за доллар речь не идет. «В начале года гривна укреплялась, сейчас она ослабевает. В дальнейшем также она будет и ослабевать, и укрепляться. Мы будем постоянно участвовать в торгах, и обеспечивать плавные колебания на валютном рынке. То есть, ни о каких 40 гривнах за доллар речь не идет», – отметил Cергей Пономаренко.

«На наступающей неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. К концу следующей недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 27,8/28,1 грн.» — спрогнозировал Вадим Иосуб.

Ранее сообщалось, что курс российского рубля к американскому доллару опустился на 1,4% (98 копеек), до 69,1 рублей/1$ до закрытия предыдущих торгов — минимума с минимума с апреля 2016 года.

Напомним, Украина получит от США баснословные деньги.

Ранее портал «Знай.ua» сообщал, что цены на бензин в Украине резко изменятся.

Также «Знай.ua» писал, что в НБУ объяснили, почему «скачет» гривна.





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