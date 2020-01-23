Курс валют на 23 января 2020: Доллар подскочил в обменниках

Фото: Корреспондент.net

Доллар продолжает дорожать

Курс продажи американской валюты превысил 24,5 гривен. Европейскую валюту продают по 27,20.



Наличный курс доллара снова резко подскочил в обменниках киевских банков, сообщает BIN.ua.



Так, в четверг, 23 января, курс продажи вырос на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки — на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 10,36 коп. до 26,7142 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,61 коп. до 27,2148 UAH/EUR.



Национальный банк установил курс доллара на 23 января на уровне 24,33 гривен.



Ранее сообщалось, что бизнес улучшает прогноз по курсу гривны на конец года. Все больше предпринимателей верят, что доллар не вырастет больше 27 гривен.







Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник