Курс валют на 23 сентября: доллар пока не оправдывает прогнозов

Курс валют на 23 сентября 2018 года: доллар и евро набрали вес за выходные

В воскресенье 23 сентября продолжают действовать курсы валют, которые НБУ установил на пятницу:

100 долларов США – 2806.1850 гривны

100 евро – 3302.5991 гривны

10 российских рублей – 4.2216 гривны.

Уже известны курсы валют на понедельник. Курс доллара на 24 сентября НБУ оставил на прежнем уровне, 28,06 гривны. Курс евро НБУ на 24 сентября немного опустился и составил 33 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день на текущей неделе, четверг 20 сентября 2018 года, курсы иностранных валют были установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2812.0205 гривны

100 евро – 3280.7843 гривны

10 российских рублей – 4.1964 гривны.

В пятницу 21 сентября на украинском межбанковском валютном рынке доллар поднялся на 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро понизился на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. На момент завершения торгов доллар вырос до 28,07/28,09 грн. Евро упал до уровня 32,96/32,99.

23 сентября, в воскресенье, действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 337584.06 грн

Серебро – 3980.57 грн

Платина – 229265.31 грн

Палладий – 287633.96 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 23 сентября 2018 года установлены НБУ на таком уровне:

Злотый Польша – 7,69 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 37,28 грн

Швейцарский франк – 29,20 грн

Юань Китай – 4,10 грн

Японская йена – 0,250 грн

Турецкая лира – 4,44 грн.

В Украине на миллион настоящих гривневых купюр приходится три с половиной штуки фальшивых. Эксперты заявляют, что в стране увеличилось количество фальшивых денег. Если в 2017 году на 1 миллион настоящих купюр приходилось три с половиной поддельных, то в 2016 году их было даже меньше трех.

Хотя если сравнивать с европейскими странами, то этот показатель покажется несущественным. Там на миллион купюр приходится 33 фальшивых. Чаще всего мошенники в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривен. Второе место по популярности у фальшивомонетчиков занимают 100-гривневые купюры.

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